القطار الهيدروجيني.. هل نراه قريبًا في السعودية؟ هنا رؤية خبير

يعد مستقبل القطارات الهيدروجينية باهرًا في السعودية؛ إذ أعلنت السعودية خططًا طموحة للريادة في مجال الهيدروجين؛ بصفته أكثر المصادر الواعدة لتحقيق الحياد الكربوني. وتتطلع البلاد لتصبح موردًا عالميًّا للهيدروجين، وأداء دور قيادي في قطاع الطاقة والوقود النظيف خلال العقود المقبلة، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في السعودية؛ لتصبح رائدة في جميع مجالات الطاقة، وليس فقط في النفط. وقد أعلنت السعودية سلسلة من البرامج القائمة على الهيدروجين، تهدف من خلالها إلى جعل قطاع النقل أكثر استدامة، ومن بينها استخدام التقنيات المعتمدة على خلايا وقود الهيدروجين للقطارات وفقًا لمذكرات التفاهم الموقعة، بحسب ما يوضح "آل معجبة".