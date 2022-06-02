القطاع الرابح ومجالاته الـ6.. "السليس": القيادة داعمة وهذا ما سنجنيه

وأضاف: "لم تكن الرؤية لتدعو إلى ذلك لولا اليقين بأن هذا القطاع مهم جداً للحد الذي دفع بأكبر استراتيجية عرفتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها للتشديد على ضرورة تنميته والإشارة إليه بكل اهتمام ضمن أهداف رؤية مملكتنا الغالية، وذلك يأتي للرعاية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- الذي بمتابعته الحثيثة للرؤية وحرصه على كل ما فيه نهضة وتطور هذه البلاد الغالية نرى اليوم تقدم السعودية في كثير من المجالات على المستوى الدولي".