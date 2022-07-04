القطيف تستقبل أول بواكير "الرطب" من مزارعها

ويستشهد المزارع رضي قمبر بالأجواء المفرحة التي تظهر على محيا المزارعين وهم يرون نخيلهم تزهو بهذه الثمار رغم مشقة العمل وحرارة الجو، مشيراً إلى أن موسم الرطب في محافظة القطيف يحمل أنواعاً وأصنافاً كثيرة منها "الغرة"، و"الماجي"، ثم "الخلاص" الذي يعد من أجود أنواع الرطب، ثم "بنت السيد الحلاوة"، و"الخنيزي"، إضافة إلى وجود 40 صنفاً تعرض في الأسواق.