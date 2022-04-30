"القمم للعقارات" تستعد لطرح "مخطط المرازيم" بمدينة الرياض في موقع استراتيجي

تواصل "القمم للعقارات" استعداداتها لطرح مخطط المرازيم السكني والتجاري للبيع خلال الشهر المقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للقمم للعقارات عبدالعزيز بن محمد أبا الخيل أن المخطط الذي يقع على الدائري الشرقي في مدينة الرياض يتميز بموقعه الاستراتيجي، والقريب من الخدمات والمرافق الحكومية والتعليمية كافة.
وبيَّن "أبا الخيل" أن المخطط السكني والتجاري يتكون من أكثر 300 قطعة سكنية، تتراوح مساحاتها من 250م٢ إلى 700 م٢ بأطوال مختلفة، إضافة إلى تنوُّع في الشوارع الداخلية ما بين 15 و25م. مشيرًا إلى أن المخطط الذي يقع في حي الصفا الجديد جنوب حي الربوة خُططت طرقاته بأسلوب يمنح السكان خصوصية تامة، كما يتميز بوجود عدد من المنافذ التي تسهل عملية الدخول والخروج للحي.
من جانبها، أوضحت مجموعة محمد العجيمي، الشركة المالكة والمطورة للمشروع، أن مخطط المرازيم هو أحد مشروعاتها في التطوير العقاري بمدينة الرياض، ويتميز باكتمال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات كافة، إلى جانب إضاءة الشوارع، ووجود عدد من الحدائق داخل المخطط.