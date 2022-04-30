"القمم للعقارات" تستعد لطرح "مخطط المرازيم" بمدينة الرياض في موقع استراتيجي

وبيَّن "أبا الخيل" أن المخطط السكني والتجاري يتكون من أكثر 300 قطعة سكنية، تتراوح مساحاتها من 250م٢ إلى 700 م٢ بأطوال مختلفة، إضافة إلى تنوُّع في الشوارع الداخلية ما بين 15 و25م. مشيرًا إلى أن المخطط الذي يقع في حي الصفا الجديد جنوب حي الربوة خُططت طرقاته بأسلوب يمنح السكان خصوصية تامة، كما يتميز بوجود عدد من المنافذ التي تسهل عملية الدخول والخروج للحي.