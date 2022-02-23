"القناص" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سابقًا وأمين عام مجلس منطقة الرياض سابقًا، سليمان بن محمد القناص، تحية إجلال ومحبة وعرفان وتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، بمناسبة الإعلان عن تحديد يوم (22 من فبراير) مناسبة سنوية لتأسيس دولتنا التي نشأت منذ ثلاثة قرون في بلدة الدرعية في قلب الجزيرة العربية.

وقال "القناص": الدولة كان تأسيسها مبنيًّا على العقيدة الإسلامية السمحة، ونَعِمَ في ظلها مواطنو هذه البلاد منذ تأسيسها إلى يومنا الحاضر تحت قيادة رجال عظام من أبناء قبيلة بنى حنيفة الوائليين نَسبًا؛ مما جعلها تصنف الدولةَ العربية (نسبًا وجوهرًا) و(إسلامية المعتقد).

وأضاف: تحديد يوم التأسيس هذا وربطه بالعمق التاريخي لقيام هذه الدولة يجعلنا نحن السعوديون وأبناؤنا وأحفادنا نفخر ونستشعر العمق التاريخي العظيم لبدء قيامها على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود بن محمد آل مقرن، وما تعاقب على حكمها من بعده من قادة عظام سجل التاريخ مآثرهم بأحرف من ذهب ومن أبرزهم المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، والمؤسس الثاني الإمام تركي بن عبدالله آل سعود وحفيده المؤسس الثالث الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، ومن تعاقب على قيادتها من بعده من أبنائه البررة الملوك (سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله) إلى عهدنا الحاضر في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدام الله عزه وعز ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اللذان تَحَمّلا الأمانة وقادا مسيرة هذه الدولة بكل حنكه واقتدار واستشعار للمسؤولية، وفق منهج صحيح ورؤية ثاقبة وحكيمة وخطط سليمة تتمثل في رؤية (2030) الشاملة لجميع أسس ومعطيات تطوير جميع مناحي الحياة الحديثة (الاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية) وكل ما يلزم المواطن.

وأردف "القناص": هذا ما نلمسه ونعيشه كمواطنين في حياتنا اليومية. ولا نقول إلا اللهم أَدِم علينا ما نحن فيه من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة مليكنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.