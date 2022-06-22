القنصلية السعودية في سيدني عن وفاة مواطنتَيْن: طلبنا من الجهات المختصة موافاتنا بنتائج التحقيق

وأشارت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، إلى أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمامٍ ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت فوراً مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلب منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.