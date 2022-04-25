القنصل البريطاني يشيد بالخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين في مكة المكرمة

ولفت إلى أن "المملكة المتحدة تمتلك نظام رعاية صحية متكاملاً على مستوى العالم، ونتطلع إلى خلق شراكات دولية واسعة مع السعودية، وهو ما تحقق في جدة أخيرًا"، مبينًا أن "هذا سيكون مثالًا رائعًا لتجسيد الإمكانات الضخمة لدى البلدين الصديقين حيث يمكننا التعمق في هذا النوع من الشراكة".