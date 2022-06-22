القنفذة.. ضبط ألف كجم أسماك لمخالفي نظام الصيد بينها 38 سمكة قرش

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة؛ حيث تمت مصادرة تلك الأدوات وهي 8400 متر من شباك الصيد محظورة من النايلون المبروم، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من ألف كيلوجرام من الأسماك، منها 38 سمكة قرش، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة.