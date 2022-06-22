القنفذة.. ضبط ألف كجم أسماك لمخالفي نظام الصيد بينها 38 سمكة قرش

تَمكنت فِرَق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بالتعاون مع دوريات حرس الحدود، من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وبحوزتهم أكثر من ألف كيلوجرام من الأسماك، منها 38 سمكة قرش.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: حظر هذه الأنواع من الشباك؛ يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.
وأكد "المعيدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.
من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة؛ حيث تمت مصادرة تلك الأدوات وهي 8400 متر من شباك الصيد محظورة من النايلون المبروم، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من ألف كيلوجرام من الأسماك، منها 38 سمكة قرش، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة.