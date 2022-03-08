القهوة السعودية تجذب انتباه زوار "معرض الدفاع العالمي"

يذكر أن مشاركة وزارة الثقافة في معرض الدفاع العالمي تأتي بتعاون مشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من أجل إضفاء تجربة ثقافية سعودية للزوار والمشاركين في المنصة العالمية المتخصصة في مجال الدفاع.