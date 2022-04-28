"القهيدان": عرعر تقع في ملتقى الشعاب.. وحذرنا مرارًا من البناء في مجاري الأودية

يُذكر أن مدينة عرعر تأثرت بأمطار غزيرة جرت على إثرها الأودية والشعاب، وارتفاع منسوب السيول في الأحياء، فيما تابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا، وما يواكبها من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة عرعر، واطمأن على الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص، ووجه جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة.