القوات البحرية الملكية تدشّن كتاباً يروي قصتها ومراحل تطورها

ويسرد الكتاب في ثناياه، البداية الحقيقية للقوات البحرية، ومرحلة التحول وتغيير مسماها من "سلاح" إلى "قوات"، والتركيز على برامج الابتعاث الخارجي، والتعاون مع القوات البحرية الأخرى من الدول الشقيقة والصديقة، في كل المجالات التعليمية والتدريبية والتأهيلية، إضافة إلى احتوائه ملحقين خاصين بالوثائق والأخبار التاريخية، سُردت بطريقة منظمة ومتسلسلة.