القوات الجوية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات "فيصل١٢- ٢٠٢٢م"

واكتمل وصول المجموعة المشاركة من الجانب المصري الشقيق يوم الأحد الماضي الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ، وكان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن/ ناصر بن سعيد القحطاني، الذي رحب بالمشاركين في بلدهم الثاني، مؤكداً أهمية هذه التمارين لرفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.