القوات الجوية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات "فيصل١٢- ٢٠٢٢م"

أنهت القوات الجوية الملكية السعودية كافة استعداداتها لاستضافة تمرين (فيصل١٢- ٢٠٢٢م)، الذي سينطلق اليوم، بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، بمشاركة القوات الجوية المصرية.
واكتمل وصول المجموعة المشاركة من الجانب المصري الشقيق يوم الأحد الماضي الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ، وكان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن/ ناصر بن سعيد القحطاني، الذي رحب بالمشاركين في بلدهم الثاني، مؤكداً أهمية هذه التمارين لرفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.
الجدير بالذكر أن القوات الجوية المصرية تشارك بطائرات مقاتلة من نوع (ف- ١٦) و(ميج- ٢٩) وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومتَي (ف-١٥ إس اي) و(ف-١٥ سي).