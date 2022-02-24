السعودية

القوات الخاصة تضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

بحوزتهم 4 أسلحة نارية وسلاح غازي وسلاحان هوائي وأبيض
القوات الخاصة تضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
وكالة الأنباء السعودية (واس)

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص في شاطئ الصور بمنطقة تبوك، وعُثِر بحوزتهم على (4) أسلحة نارية، وسلاح غازي، وسلاح هوائي، وسلاح أبيض، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة (80) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن والحماية

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