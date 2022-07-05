القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في خدمة الحجاج

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي هذا العام 1443هـ ضمن منظومة القطاعات الأمنية للمرة الأولى في شرف خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام؛ للإسهام في أمنهم وسلامتهم وتنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في العاصمة المقدسة.