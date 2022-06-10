القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَيْن لنظام البيئة في عسير

وأكَّدَتِ القواتُ الخَاصَّةُ للأمن البيئي أنَّ عقوبةَ بيعِ الحطبَ المحلي غرامةٌ تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّة على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.