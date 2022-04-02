القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين مارسوا الصيد دون ترخيص

وبيَّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرَّش "الشوزن" غرامة "100" ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10" آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.