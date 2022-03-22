القوات المسلحة السعودية والأردنية تواصلان مناورات التمرين المشترك "سحاب 4"

وقال العميد الحربي: "جميعنا يدرك معنى خطورة استخدام أسلحة التدمير الشامل سواءً كانت نووية أو إشعاعية أو كيماوية أو بيولوجية، حيث تعد هذه الأسلحة هي الأخطر على مر التاريخ، وذلك لقدرتها الفتاكة ‏على إبادة كل ما هو حي، مضيفًا أننا في هذه التمارين نهدف إلى الارتقاء بقدرات ومهارات قواتنا المسلحة المشاركة في التمرين بتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الشقيقة للدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والتوضيح بمخاطرها، إضافة للوسائل السلمية للتطهير والوقاية والحماية منها.