القوات المسلحة تناقش مراحل تنفيذ "الغضب العارم 22" مع القوات الأمريكية

عقدت القوات المسلحة السعودية ممثلة فـي مركز عمليات الدرعية المشترك المؤتمر التخطيطي الثنائي بين القوات السعودية والقوات الأمريكية لتمرين (الغضب العارم 22)ن وذلك بحضور مندوبي الجهات الحكومية التي لها علاقة بتنفيذ هذا التمرين.

كما جرى مناقشة جميع مراحل تنفيذ التمرين، والأهداف التكتيكية والعملياتية، وتحديد المتطلبات اللازمة.

ويأتي التمرين تعزيزًا للشراكة بين القوات السعودية والقوات الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية بين القوات.