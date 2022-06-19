القوات المشتركة و"إغاثي الملك سلمان" ينظمان معرضًا لأهم المشاريع الإغاثية والإنسانية الدولية للمملكة

نظمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر القيادة، اليوم، معرضًا لأهم المشاريع الإغاثية والأعمال الإنسانية الدولية التي قدمها المركز منذ تأسيسه، انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارًا منها بأهمية رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.