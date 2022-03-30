"القويز": أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة استفادوا من برامج الأكاديمية المالية

وقال: تنظم الأكاديمية المالية للملتقى في نسخته الأولى برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، يأتي انطلاقاً من دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، مفيدًا أن انعقاد الملتقى جاء بعد صدور قرار مجــلـس الـوزراء بإنشاء الأكاديمية المالية لتصبح جهة ذات كيان اعتباري مستقل، متناولاً ما حققته الأكاديمية رغم تزامن إنشائها مع جائحة كورونا وتداعياتها، ومنها إعــداد وتطويــر مجموعــة مــن الاختبارات المهنيــة، وتطويــر العديــد مــن البرامــج التدريبيــة التــي تلبــي احتياجــات القطــاع المالــي، وإبرام العديــد مــن الاتفاقيات والشــراكات مــع عــدد مــن أفضــل الجهــات والمراكــز المحليــة والإقليمية والدولية، وإطلاق منصــة "جدارات" ومنصة للتدريب عن بعد.