"القويز" ينوّه بالفرص الاستثمارية في المملكة التي تخدم رواد الأعمال

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الاستثمار في المملكة شهد نقلة نوعية حاليًا في سوق الأسهم ونمو كبير في صناديق رواد الأعمال سواء كانت خاصة أو استثمارًا جريئًا، أو صناديق تمويل الشركات الناشئة.
وأوضح "القويز" خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال أن الهيئة لديها منظومة لدعم التمويل للاستثمار الجريء، ورفع العراقيل التنظيمية، مبينًا أن هناك شركات ناشئة دخلت سوق المال، وهذا دليل على تعدد فرص الاستثمار في المملكة.
وأشار إلى أن منصات التمويل الجماعي أسهمت في تسريع عملية التمويل للمشاريع الريادية واختصار الوقت والجهد، حيث بات الحصول الآن على التمويل في أقل من دقيقتين من خلال المنصات.
وتحدّث حول النمو في صناديق الاستثمار الجريئة وقال: "إن التمويل يستهدف الأعمال سريعة النمو، ونحن نرى عملًا جبارًا من عدد مختلف من القطاعات العامة والخاصة، ولدينا جمعية مختصة في الاستثمار الجريء، وبرنامج تمويل حكومي، وهذا لم يكن موجودًا في السابق".
وأكد أن جودة ومستوى أفكار رواد الأعمال السعوديين هي المحرك الحقيقي للتمويل الجريء، مفيدًا بأن الهيئة تعمل على إعادة تشكيل كود الشركات لتعطي فرصة لها ليكون هناك مرونة وحصص استفادة أكبر.
وأضاف: "الاستثمار الملائكي يتطور في المملكة، ولدينا حاليًا خمس مجموعات ملائكية"، داعيًا الشباب الطموح الدخول في ريادة الأعمال والبدء من الصفر لتحقيق طموحاتهم".