"القويز" ينوّه بالفرص الاستثمارية في المملكة التي تخدم رواد الأعمال

وتحدّث حول النمو في صناديق الاستثمار الجريئة وقال: "إن التمويل يستهدف الأعمال سريعة النمو، ونحن نرى عملًا جبارًا من عدد مختلف من القطاعات العامة والخاصة، ولدينا جمعية مختصة في الاستثمار الجريء، وبرنامج تمويل حكومي، وهذا لم يكن موجودًا في السابق".