القيادات الإنجيلية في بيانها الختامي بتكساس: رابطة العالم الإسلامي تمثِّل حليفاً قوياً يوثَق به

في حين أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الحائزة منظمته مؤخراً على جائزة نوبل للسلام، أن بؤر الصراع في العالم تعلِّمُنا شيئاً مهمّاً، هو أن عدم التواصل بين أتباع الديانات يسبب الكثير من الألم لهم جميعاً. وأردف: "لا يُهمّنا معرفة ديانة ذلك الطفل الجائع، إن الذي يُهمنا هو ألا يجوع ثانيةً. إننا نرى تبعات التمييز الديني في كافة أنحاء العالم. في نهاية اليوم، لا يفكر المرء في الأطفال الذين أنقذهم، وإنما يفكر في الأطفال الذين فشل في إنقاذهم. هناك شخص واحد يموت كل أربع ثوانٍ، بسبب الجوع. يجب أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. لو استطعنا زرع هذا المبدأ في أماكن الصراع لما تقاتل الناس".