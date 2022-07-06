القيادات الكشفية تُعبر عن اعتزازها وفخرها بشرف خدمة ضيوف الرحمن

بدوره، وفي سياق متصل، عبر مسؤول شؤون المجموعات الدكتور عبدالله جحلان، عن أن خدمة الحجاج التي يتقلدونها كوسام شرف اختص الله به أهل هذه البلاد وقادتها حفظهم الله؛ تدعوهم إلى العمل بتفانٍ وإخلاص، والمساهمة مع أجهزة الدولة المختلفة في توفير أسباب الراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وأن ما يقومون به يأتي امتدادًا لتأكيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أداء أفضل الخدمات والتسهيلات لهم؛ لإتمام مناسك الحج بيسر وسهولة.