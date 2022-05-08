القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين الشريفين على نجاح منظار القولون

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.