القيادة تبعث برقيتين لرئيس البرازيل إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيرنامبكو

وقال الملك: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عن ذلـك مـن وفـيـات ومفقودين، وإننا إذ نشـارككم ألـم هـذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصـديق بأحر التعازي وصـادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".