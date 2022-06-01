القيادة تبعث برقيتين لرئيس البرازيل إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيرنامبكو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، للرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل.
وقال الملك: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عن ذلـك مـن وفـيـات ومفقودين، وإننا إذ نشـارككم ألـم هـذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصـديق بأحر التعازي وصـادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، للرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين".