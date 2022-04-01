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القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

أعربت عن تقديرها للتمنيات الطيبة والدعوات الصادقة
القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
واس
واس

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله؛ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، رعاهما الله؛ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير

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