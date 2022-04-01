القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، رعاهما الله؛ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.