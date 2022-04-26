"القيادة" ترسل 4 برقيات تهنئة لرئيسَي سيراليون وجنوب إفريقيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو؛ رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو؛ بهذه المناسبة، حيث عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، للرئيس سيريل رامافوزا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.