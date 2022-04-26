"القيادة" ترسل 4 برقيات تهنئة لرئيسَي سيراليون وجنوب إفريقيا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو؛ بهذه المناسبة، حيث عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.