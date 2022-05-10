القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق، عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".