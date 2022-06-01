‬القيادة تعزي رئيس ألبانيا في وفاة الرئيس السابق نيشاني

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".