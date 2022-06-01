‬القيادة تعزي رئيس ألبانيا في وفاة الرئيس السابق نيشاني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، في وفاة الرئيس السابق بوجار نيشاني.
وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، في وفاة الرئيس السابق السيد بوجار نيشاني.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".