القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، بأحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".