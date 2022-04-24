"القيادة" تعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونُعرِب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".