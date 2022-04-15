القيادة تعزي رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".