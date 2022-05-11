القيادة تعزي رئيس كوبا في ضحايا انفجار ناجم عن تسرُّب للغاز في فندق بهافانا

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرُّب غاز في فندق في العاصمة هافانا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".