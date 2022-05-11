القيادة تعزي رئيس كوبا في ضحايا انفجار ناجم عن تسرُّب للغاز في فندق بهافانا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز؛ رئيس جمهورية كوبا، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرُّب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرُّب غاز في فندق في العاصمة هافانا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز؛ رئيس جمهورية كوبا، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرُّب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرُّب غاز في فندق في العاصمة هافانا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".