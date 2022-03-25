القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى - العلي القدير - أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مُجيب".