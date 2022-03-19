"القيادة" تهنئ الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد؛ رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.