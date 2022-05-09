القيادة تهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.