القيادة تهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.