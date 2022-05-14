"القيادة تهنئ الشيخ محمد بن زايد.. والملك: نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة

وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة انتخابكم من قِبَل المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة؛ سائلًا المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق؛ متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".