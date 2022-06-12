القيادة تهنئ "بوتين" بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.