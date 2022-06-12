محليات

القيادة تهنئ "بوتين" بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم
القيادة تهنئ "بوتين" بذكرى اليوم الوطني لبلاده
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان - حفظهما الله -
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

فلاديمير بوتين
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز

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