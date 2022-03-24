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القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

تمنت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لكاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لكاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
كاترينا ساكيلا روبولو

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