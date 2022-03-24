القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لكاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.