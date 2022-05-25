القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيدة سالومي زورابيشفيلي؛ رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.