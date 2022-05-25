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القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

تمنت لها السعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سالومي زورابيشفيلي؛ رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيدة سالومي زورابيشفيلي؛ رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
السيدة سالومي زورابيشفيلي

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