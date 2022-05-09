القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.