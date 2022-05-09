القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف؛ رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.