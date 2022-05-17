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القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس حسن شيخ محمود؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس حسن شيخ محمود؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس حسن شيخ محمود

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