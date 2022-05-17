القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس حسن شيخ محمود؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية.