"القيادة" تهنئ رئيس الوزراء في باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد محمد شهباز شريف؛ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.