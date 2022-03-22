القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.