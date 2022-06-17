القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس وافيل رامكالا وان؛ رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.