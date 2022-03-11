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القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

تمنّت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق التقدم
القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رويون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس رويون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
جمهورية موريشيوس
الرئيس رويون بريثفيير اجسينغ

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