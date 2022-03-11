القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس رويون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.