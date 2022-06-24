القيادة تهنئ رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.