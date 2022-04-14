"القيادة" تهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن أُعرِب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات؛ داعيًا المولى العلي القدير أن يُديم عليكم الصحة والعافية، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".