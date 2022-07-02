الكاتب "الحمادي": وسائل التخلص من الكتب المدرسية تعكس ضعف احترام العلم

وحذر الكاتب الحمادي؛ من السكوت عن هذه المظاهر لأنه يؤدي إلى تفاقمها واستمرارها، وأكبر دليل على ذلك انتشارها بين بعض الطلاب في الجامعات والمعاهد، والذي من المفترض أن يكونوا على قدر عال من الحفاظ على الكتب والمذكرات، حيث تعد مراجع علمية يعودون إليها بعد تخرجهم وأثناء التحاقهم بالوظائف، ولكن المشاهدات عكس ذلك.