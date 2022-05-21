الكادر التمريضي ومبادرات تطويره.. على طاولة "سوق العمل" مساء اليوم

جدير بالإشارة أن برنامج "سوق العمل" يعتبر المنصة الإعلامية الأولى التي تعرض بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، ويبثّ في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".