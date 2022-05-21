الكادر التمريضي ومبادرات تطويره.. على طاولة "سوق العمل" مساء اليوم

تتناول فقرة "الحدث" ضمن برنامج "سوق العمل"، الذي يواصل عرض حلقاته على قناة روتانا خليجية لتسليط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية؛ الكادر التمريضي والمبادرات والجهود المبذولة لتطويره ورفع إمكانياته، إضافة إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وسيكون الدكتور محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتمريض المهني ضيف الفقرة في الأستديو، كما تستضيف الفقرة الدكتورة صيتة الشتوي، العميد المشارك للشؤون الإكلينيكية بكلية التمريض بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
وفيما يتعلق بفقرة "الملف"؛ سيستضيف البرنامج في حلقته هذا الأسبوع عبدالله الزكري مدير التسويق بشركة الموارد للموارد البشرية ومعاذ الحميضي مدير إدارة التواصل المؤسسي بشركة مهارة للموارد البشرية.
ويركز الضيفان على المبادرات المجتمعية لشركات الموارد البشرية وأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية ودور الشراكات مع القطاعات الأخرى في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى المعايير التي تستند عليها الشركات لوضع خطط المسؤولية الاجتماعية.
وتتنوع فقرات البرنامج ما بين موجز أخبار القطاع وجديد الأرقام والإحصائيات، بالإضافة إلى طرح سؤال الاستطلاع الميداني، الهادف إلى سماع صوت الشارع بخصوص قضايا وملفات قطاع الموارد البشرية.
جدير بالإشارة أن برنامج "سوق العمل" يعتبر المنصة الإعلامية الأولى التي تعرض بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، ويبثّ في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".